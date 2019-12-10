غدا... البرلمان يصوت على قانون الانتخابات

2019/12/10 | 16:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ان المجلس سيعقد جلسته غدا الاربعاء للتصويت على مشروع قانون الانتخابات.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته "الغد برس" أن "جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء تتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون الانتخابات".

وأضاف أن " جدول الأعمال يتضمن أيضاً التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابيةرقم 20 لسنة 2009 المعدل والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين واللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان".

وأشار البيان الى أن " الجلسة ستتضمن أيضاً مناقشات عامة".

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