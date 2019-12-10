2019/12/10 | 16:55 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزيع آلاف قطع الاراضي السكنية للمواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 16:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع آلاف قطع الاراضي السكنية للمواطنين) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع آلاف قطع الاراضي السكنية للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).