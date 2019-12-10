كوردستان: معدل تجهيز الطاقة يصل لـ 12 ساعة يوميا ونحتاج لـ147 مليون دولار

2019/12/10 | 16:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد يوم الثلاثاء ان معدل تجهيز الطاقة من الشبكة الوطنية في الاقليم تتراوح بين 9 – 12 ساعة يوميا.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده عقب استضافته في برلمان الاقليم ان الوزارة تجهز المواطنين بما معدله 9 – 12 من الطاقة الوطنية، مشيرا الى انه "نعمل مع وزارة الثروات الطبيعية، وحكومة الاقليم لتحسين معدل الانتاج".

واضاف ان اقليم كوردستان ينتج ما معدله 3580 ميغاواط من الطاقة، مشيرا الى ان الاقليم بحاجة الى الان الى زيادة 1000 ميغاواط اخرى على الانتاج الحالي ولتحقيق هذا الامر فاننا نحتاج الى 147 مليون دولار.

وتابع محمد ان ترليونا، و107 ملايين دينار للوزارة بذمة حكومة اقليم كوردستان والمواطنين وحتى تاريخ 1/11/2019 تمت جباية 475 مليون دينار من تلك الديون، لافتا الى ان هناك مليونا و154 الف مشترك على الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائة.

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