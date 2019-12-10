التميمي تكشف عن اجمالي المصروف الفعلي لموازنات العراق طوال 14 عاماً

2019/12/10 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اليوم الثلاثاء، إجمالي المصروف الفعلي لموازنات ال...





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