المهندس يصدر بيانا بمناسبة ذكرى النصر على داعش

2019/12/10 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الثلاثاء، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتحقيق النصر على عصابات داعش الإرهابية.

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