استقبال حار لوفد قطر في قمة الرياض والملك سلمان يتحدث عن الحاجة الى الوحدة لمواجهة التحديات

2019/12/10 | 17:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض, 10-12-2019 (أ ف ب) – انعقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض الثلاثاء بغياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لكن الوفد القطري حظي رغم ذلك باستقبال حار لدى وصوله إلى المملكة لحضور الاجتماع السنوي، الذي يأتي في أعقاب مؤشرات على حدوث انفراج في الأزمة الدبلوماسية.واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن […]

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