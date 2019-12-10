الفتح: الأسماء التي رشحها قادة الكتل لرئاسة الوزراء لن ترضي الشعب

2019/12/10 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح حسين عرب، ان الاسماء التي بحوزة قادة الكتل من اجل ترشيحها الى رئاسة الوزراء لن ترضي الشعب العراقي عموماً والمتظاهرين على وجه التحديد، لكونها ما تزال تعمل بذات العقلية القديمة.

واوضح عرب، ان قادة الكتل السياسية مطالبون بالنزول الى رغبات الشارع العراقي بترشيح شخصية مستقلة بشكل حقيقي قادرة على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وتشكيل حكومة قوية فاعلة، مبيناً ان الاوضاع لا تتحمل وجود محاولات للالتفاف على إرادة المتظاهرين ومحاولة التمسك بالسلطة من قبل الاحزاب الحاكمة.

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