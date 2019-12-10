2019/12/10 | 17:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية عن اجمالي المصروف الفعلي لميزانية البلاد للفترة من 2004 الى 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف اجمالي المصروف الفعلي لموازنات البلاد منذ 2004) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف اجمالي المصروف الفعلي لموازنات البلاد منذ 2004) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).