شاهد.. أعلى تغريدة عربية حققت تفاعلاً في 2019

2019/12/10 | 17:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت تغريدة السعودي أبو حمود مالك مطعم كشري الباشا، على أعلى إعادة تغريد مع تعليق في السعودية بعد أن نشر مقطع فيديو على تويتر يتكلم فيه عن خسائر مطعمه بسبب أعمال إنشائية في الطريق المؤدي له، حيث لاقت قصته تفاعلاً كبيراً من مختلف أطياف المجتمع السعودي.#قطار_الرياض خسرت والله بسبب قطار الرياض وليس هناك تعويضوقريباً […]

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