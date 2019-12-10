2019/12/10 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، ان القدرات الصاروخية لبلاده، تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن جعفري قوله، إن العالم كله يعلم بأن إيران الآن في وضع ممتاز في مجالي الدفاع والأمن، مضيفا ان الصواريخ المصنعة في إيران، والتي يفوق مداها الألف كيلومتر، أصبحت بالغة الدقة، وقادرة على إصابة الأهداف في مرتفعات عالية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الحرس الثوري الإيراني السابق: مديات صواريخنا 1000 كيلومتر وتصيب أهدافها بدقة عالية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الحرس الثوري الإيراني السابق: مديات صواريخنا 1000 كيلومتر وتصيب أهدافها بدقة عالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).