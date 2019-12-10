2019/12/10 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني استبعد وزير الاقليم خالد شواني يوم الثلاثاء ان تنقض الحكومة العراقية المقبلة للاتفاق الذي توصلت اليه حكومة اقليم كوردستان، وحكومة تصريف الاعمال الحالية التي يترأسها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بشأن مشروع قانون الموازنة.وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده عقب استضافته من قبل اللجنة البرلمانية للمناطق الكوردستانية خارج الاقليم، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة الاقليم للحكومة العراقية المقبلة: اتفاق الموازنة يراعي مصلحة الجانبين المركز الخبري الوطني.

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