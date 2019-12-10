قائد القوة البحرية الإيرانية: عدم تواجد الأجانب في المنطقة يجعلها أكثر أمنا

2019/12/10 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني حسين خانزادي، خلال زيارته الحالية الى باكستان، ان عدم تواجد الاجانب في المنطقة يجعلها أكثر أمنا.

وقال خانزادي، إن الكثير من الحكومات الاجنبية تسعى لعدم تفعيل الطاقات، لأن استثمارها يعزز المكانة الاقليمية والعالمية، وهو ما يتناقض مع مصالح تلك الحكومات، مبينا ان عدم تواجد الأجانب في المنطقة يجعلها أكثر أمنا، وان شعوب المنطقة متيقظة الآن، وإيران تبذل كل جهودها لتقوية دول المنطقة.

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