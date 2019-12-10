2019/12/10 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، اليوم الثلاثاء، ان التحديات التي يواجهها الشعب العراقي هو الاعلام المظلل الذي يهدف

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