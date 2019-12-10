الهاشمي: إيران نصحت فصائل مسلحة باغتيال النشطاء لترهيب المتظاهرين

2019/12/10 | 17:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في الوقت الذي تتواصل فيه #التظاهرات ببغداد ومدن جنوب ووسط #العراق، ترتفع حالات #الاغتيال التي تستهدف #النشطاء في تلك المدن.ومع ازدياد الحالات، تفشل السلطات الأمنية […]

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