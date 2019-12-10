2019/12/10 | 17:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عبرت جبهة الانقاذ والتنمية، اليوم الاحد، عن أملها ان تحقق انتفاضية المتظاهرين اهدافها برغم القتل والخطف من قبل الميلشيات.

وقالت الجبهة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "في ذكرى النصر على تنظيم داعش الإرهابي، يسر رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة عبد العزيز النجيفي وقادة الجبهة، وجماهيرها أن تتوجه بالتهنئة إلى المقاتلين جميعا الذين كانت له بصمة مميزة في صنع النصر ، والدفاع عن الوطن والمواطن".

واضافت "لقد كان ثمن النصر غاليا ، ذلك أن دماء الشهداء ستبقى شاهدا على التضحية والفداء ، وكان الأمل كبيرا أن يكون النصر العسكري مرافقا لانتصارات أخرى على الصعد السياسية والاقتصادية وحقوق الأنسان والقضاء على الفساد والفاسدين والانطلاق في بناء البلد مستقلا سيدا بعيدا عن أية أجندة أجنبية".

وبينت "لكن ما حصل شهد انتكاسات وأزمات بدأت مع ملف المختطفين والمخفيين قسرا ، والفشل في حل أزمة النازحين والمهجرين، ثم الاخفاقات على مستوى محاربة الفساد والقضاء على النفوذ الأجنبي، والاخفاق في السيطرة على السلاح المنفلت، وذلك ما قاد إلى انطلاق انتفاضة الشباب المتظاهرين بحثا عن وطن يصون كرامتهم ، ومستقبل آمن للشعب بأجمعه".

ولفتت الى انه "اليوم وعندما نستذكر النصر المؤزر على الإرهاب، يحدونا الأمل أن يحقق بلدنا العزيز انتصارات مشهودة على الفشل والإخفاق، وأن تحقق انتفاضة المتظاهرين أهدافها كاملة برغم كل ما تواجهه من قتل واختطاف وطعن وتشويه من قبل ميليشيات دموية، أثبتت الوقائع أن الحكومة كانت عاجزة عن التصدي لها وحماية شبابنا السلميين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة الإنقاذ والتنمية: نأمل ان تحقق انتفاضة المتظاهرين أهدافها برغم القتل والاختطاف من قبل الميلشيات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة الإنقاذ والتنمية: نأمل ان تحقق انتفاضة المتظاهرين أهدافها برغم القتل والاختطاف من قبل الميلشيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).