السيد عمار الحكيم يدعو الى احترام الإنسان أيا كان نوعه ولونه وانتماؤه

2019/12/10 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، الى استثمار اليوم العالمي لحقوق الانسان، مطالبا شعوب ودول العالم أجمع باحترام الانسان أيا كان نوعه ولونه وانتماؤه.

وقال السيد الحكيم، إن من اهم مصاديق تكريم الانسان، احترام حقوقه وحرياته المكفولة في جميع الدساتير، كحقه في الاعتقاد والرأي والعيش الكريم، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الملموسة لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة فعالة.

كما طالب السيد الحكيم المتظاهرين بتشخيص وفرز المندسين والابتعاد عن سلوكيات التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات حرف المسار السلمي للاحتجاجات.

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