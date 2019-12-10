قائد شرطة النجف يحذر من محاولات تاجيج الوضع الامني في المحافظة

2019/12/10 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد شرطة النجف الأشرف اللواء غانم العنكوشي توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والمعتصمين في ساحة الصدرين وسط المدينة ، نافيا الأنباء المغرضة التي تحدث عن تفريق المظاهرات في المحافظة.

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