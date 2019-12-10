2019/12/10 | 17:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن تعلن مصرع واصابة 50 شخصاً بإنفلونزا الخنازير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/10 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن تعلن مصرع واصابة 50 شخصاً بإنفلونزا الخنازير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن تعلن مصرع واصابة 50 شخصاً بإنفلونزا الخنازير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).