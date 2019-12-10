100 شركة صينية تعمل في ايران رغم الحظر الامريكي

2019/12/10 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن السفير الصيني في طهران "جانغ هوا" أن اكثر من 100 شركة صينية تعمل في ايران رغم المشاكل المالية والمصرفية التي أوجدها الحظر الاميركي.

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