2019/12/10 | 17:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث رودريجو جوس، نجم ريال مدريد، عن بعض الكواليس قبل وبعد انتقاله إلى النادي الملكي هذا الموسم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رودريجو: زيدان جعلني أرتجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رودريجو: زيدان جعلني أرتجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).