المهندس يصدر بيانًا بمناسبة ذكرى النصر على “داعش”

2019/12/10 | 17:46 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أصدر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتحقيق النصر على عصابات “داعش” الإرهابية.وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم (وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ صدق الله العلي العظيم هذا يوم راهن العالم أنه لن يأتي، راهنوا أن الجبل الأشم قد ...

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