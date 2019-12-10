ملاحقة فلول الإرهاب بعملية إرادة النصر السابعة في صلاح الدين | تقرير

2019/12/10 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تزامنا مع الذكرى الثانية لإعلان النصر على الإرهاب، انتهت عملية إرادة النصر السابعة التي انطلقت في محافظة صلاح الدين، وكانت نتائجها تدمير انفاق واوكار للإرهابيين.

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