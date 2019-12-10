الوفاق تعلق على زيارة حاخام إسرائيلي للبحرين: موقف عدائي للشعب البحراني

2019/12/10 | 17:57 - المصدر: العهد نيوز

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اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية دعوة أكبر حاخامات الكيان الصهيوني شلومو عمار لحضور مؤتمر في البحرين بأنه موقف عدائي واستفزازي للشعب البحريني وللأمتين

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