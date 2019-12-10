ردود فعل عنيفة على انهيار المبنى السكني في شمال لبنان

2019/12/10 | 17:57 - المصدر: العهد نيوز

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احتجاجا على انهيار المبني السكني في محلة الميناء في طرابلس شمال لبنان قطع بعد الظهر اليوم الثلاثاء عدد من المحتجين الاوتوستراد العام عند

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