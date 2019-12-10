اللجنة القضائية البرلمانية الأمريكية تعلن تقديم تهمتين لمحاكمة ترامب برلمانيا

2019/12/10 | 17:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت اللجنة القضائية البرلمانية في مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، تقديم تهمتين لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برلمانيا.

وجاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر صحفي لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورؤساء اللجان القضائية، لإعلان لائحة الاتهام والخطوات التالية في محاكمة الرئيس الأمريكي نيابيا.

وحسب روسيا اليوم فأن الاتهامات شملت إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونغرس.

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