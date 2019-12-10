برشلونة يضع خطة لخطف لاوتارو مارتينيز من الانتر

2019/12/10 | 18:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكّدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي ​برشلونة​ قرّر الدخول بقوة للتعاقد مع مهاجم نادي ​الإنتر​ ​لاوتارو مارتينيز​ خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية من العام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ النادي الكتالوني سينتظر حتّى شهر تموز المقبل عندما يصبح البند الجزائي في عقده مع النيراتزوري متاحاً، والذي يُقدّر بـ111 مليون يورو، وهي الخطة نفسها التي إتبعها النادي الكتالوني الصيف الماضي بالتعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وختم الموقع مؤكداً أن برشلونة يعتبر مارتينيز البديل المستقبلي المناسب للأوروغواياني لويس سواريز.

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