قائد شرطة النجف يوضح حقيقة وجود نوايا لتفريق المتظاهرين ويحذر من جهات مغرضة

2019/12/10 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد قائد شرطة النجف الأشرف، اللواء غانم العنكوشي، الثلاثاء (10 كانون الأول 2019) أن قواته لا تعتزم...





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