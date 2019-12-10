2019/12/10 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالب عراقي في الابتدائية يلقي شعرا على الاحداث التي تشهدها البلاد – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالب عراقي في الابتدائية يلقي شعرا على الاحداث التي تشهدها البلاد – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).