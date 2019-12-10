المهندس: لولا فتوى المرجعية لما انتصرنا على داعش

2019/12/10 | 18:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتحقيق النصر على عصابات "داعش" الإرهابية....

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