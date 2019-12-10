2019/12/10 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهد عام 2019 العديد من الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية حول العالم.وخرج الآلاف من الجماهير الغاضبة إلى الشوارع، في هونغ كونغ وتشيلي وإيران ولبنان والعراق وكتالونيا وبوليفيا والإكوادور وكولومبيا.اختلفت المطالب والوسائل والأهداف، وتشابهت الدوافع ما بين غياب العدالة وإنعدام المساواة والخلفيات السياسية.لكن هذه الاحتجاجات رغم تباعدها لآلاف الكيلومترات، كانت مصدر إلهام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ابن ثنوة” بين اكثر الشخصيات تأثيراً في العالم خلال عام 2019: التفاصيل كاملة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ابن ثنوة” بين اكثر الشخصيات تأثيراً في العالم خلال عام 2019: التفاصيل كاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).