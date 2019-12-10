2019/12/10 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية ديالى تعلن إنطلاق المرحلة السابعة من عمليات إرادة النصر ديالى ــ سلام الشمري اعلنت اللجنة الامنية في مجلس ديالى ، عن انطلاق المرحلة السابعة من عمليات إرادة النصر ، وكشفت عن أهم أهدافها العسكرية داخل المحافظة. وقال رئــيس اللجنة الأمنيــــة في مجلــــس ديالى صـــادق الحســـــيني لـ (الزمان) امس إن ( ثلاثة من ألوية الحشد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية ديالى تعلن إنطلاق المرحلة السابعة من عمليات إرادة النصر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية ديالى تعلن إنطلاق المرحلة السابعة من عمليات إرادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).