2019/12/10 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتبة وإعتصام ورفض الفساد وبحث عن فرص عمل متظاهرو كربلاء..أعمال تطوعية وسط إتساع التضامن كربلاء – محمد فاضل ظاهر نظمت مديرية مجاري كربلاء مراسيم قبور رمزية لعدد من الشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة.فيما حمل منتسبو المديرية عددا من الاواني المحملة بالشموع واضعين فيها عددا من صور الشهداء ومزينة بالاوراد مستذكرين […]

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