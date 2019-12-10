2019/12/10 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيخٌ في زمنِ الكبار – عبد الزهرة خالد لم تعقد روحه جزافاً العزم على الرحيل من دوامة قانون الجاذبية لتتنقل بين المجرات تبحث عن ضوءٍ يسقى بماءِ الوهج السرمدي ، ولم يكن في باله يوماً أنه تتسلّق السلّمَ روحه العفيفة من الغنى ومن درنات الرفاهية التي تأكل الأخضر واليابس من العمر المتبقي في ذمة التراب […]

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