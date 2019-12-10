نائب عن الديمقراطي: شرطنا الوحيد في رئيس الوزراء المقبل هو الالتزام بالدستور وتنفيذ فقراته

2019/12/10 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد أمين فارس، عن موقف القوى الكردية من اختيار رئيس جديد للوزراء.

وأكد فارس في تصريح، ان لدى الأطراف الكردية، شرطا واحدا بشأن المرشح المقبل لرئاسة الوزراء، وهو ان يلتزم بالدستور العراقي وينفذ فقراته، ويؤمن بالحقوق الدستورية والقانونية المشروعة لإقليم كردستان، مبينا ان الكتل والقوى السياسية لم تتوصل خلال حواراتها الجارية، الى تسمية مرشح لتولي المنصب، والذي يتعين وفق الدستور، ترشيحه خلال خمسة عشر يوما من استقالة رئيس الوزراء، فيما لفت فارس الى ان العرف المتبع منذ عام الفين وثلاثة، يقضي بأن يكون منصب رئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي، على الرغم من عدم ورود ذلك في الدستور والقانون، شرط ان يتم استحصال موافقة الأطراف السياسية، ومن بينها القوى الكردية على المرشح.

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