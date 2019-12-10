الشابندر ينفي ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء: لن اتراجع عن تقويم العملية السياسية العرجاء

2019/12/10 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نفى السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر ،اليوم الثلاثاء، ان يكون قد رشح نفسه او تم ترشيحه من اي طرف اخر لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء في العراق و تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال الشابندر في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “في هذا الوقت الدقيق الذي يشهد انتفاضة الفقر و الحرمان […]

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