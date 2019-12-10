2019/12/10 | 18:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اقترح مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد سيرجيو راموس منح كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة كرة ذهبية للأفضل في العالم خاصة بهما، فيما يمنح البقية جائزة أخرى.وجاء هذا الإقتراح من راموس ليقرَّ تفوق ميسي ورنالدو على بقية اللاعبين من الجيل الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راموس يتحدث عن "الكرة الذهبية".. ميسي ورونالدو في كفة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راموس يتحدث عن "الكرة الذهبية".. ميسي ورونالدو في كفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).