ترامب: اتهام الديمقراطيين لي بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس مثير للسخرية

2019/12/10 | 18:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتهامات التي وجهتها له اللجنة القضائية بمجلس النواب ضمن التحقيق الذي أطلقه الحزب الديمقراطي في قضية عزله، بأنها "مثيرة للسخرية وباطلة".

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