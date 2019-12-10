قائد الحرس الثوري السابق: صواريخنا التي يفوق مداها 1000 كم أصبحت بالغة الدقة

2019/12/10 | 18:59 - المصدر: العهد نيوز

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قال القائد العام السابق لحرس الثورة الإسلامية، اللواء محمد علي جعفري، إن الصواريخ الإيرانية التي يفوق مداها 1000 كم أصبحت بالغة الدقة.

وذكر جعفري

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