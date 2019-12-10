إصابة وزير دفاع ياباني سابق باطلاق نار قرب منزله

2019/12/10 | 18:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نقلت صحيفة "سانكي" اليابانية اليوم الثلاثاء عن مصادر بالشرطة قولها، إن وزير الدفاع الياباني السابق توكويتشيرو تامازاوا، أصيب بالرصاص في ساقه بالقرب من منزله في شمال البلاد.

وأشارت صحيفة "سانكي" إلى أن إصابة توكويتشيرو تامازاوا الذي شغل منصب وزير الدفاع عام 1994، والبالغ 82 عاما، لا تهدد حياته.

من جهتها، أفادت قناة "إن إتش كيه" الوطنية بالقبض على رجل في الثمانينات من عمره يشتبه بتنفيذه الاعتداء، فيما قالت صحيفة "اليابان تايم"، إن المشتبه اسمه هيساشي تاكاهاشي، وسلم نفسه للشرطة.

كما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية تصريحات المتهم، حيث صرح بأنه أطلق النار على الوزير بسبب ضغينة تتعلق بالانتخابات بالإضافة إلى مشاكل مالية مع المسؤول السابق.

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