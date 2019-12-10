2019/12/10 | 18:59 - المصدر: الغد برس

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محتجون يقطعون طرقا تربط بيروت بالشمال اللبناني احتجاجا على توقيف

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محتجون يقطعون طرقا تربط بيروت بالشمال اللبناني احتجاجا على توقيف عدد من الناشطين

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