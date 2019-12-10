سعود سالم - بؤس الكامات

2019/12/10 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم يمتلئ كأسك بالنقمة والنبيذ ويسقط سكرانا تتكسر حوافيه الداميه ويسيل السائل اللزج على الرخام الأبيض تتبعثر حروف الدهشة تترنح على أرصفة الهوامش تتناثر مسحورة ثملة ترتجف من برد المقصلة والمقص وترقص مع الظلال المذعورة رقصة الموت المتشنج وتتلاشى الأنا الغائبة تذوب في قعر الزجاجة تتشيأ طاولة وكرسيا وفنجان قهوة وربما سيجارة تتمايل مع حروف الدهشة تلتلصق بالشفاه كالكلمات تتشكل أسماكا عارية تدعوا نفسها لإحتف......

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