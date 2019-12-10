الكشف عن احصائية جديدة لضحايا

2019/12/10 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارتا الصحة والداخلية، اليوم الثلاثاء، عن احصائية جديدة لضحايا "مجزرة السنك" التي وقعت يوم الخميس الماضي وسط العاصمة بغداد.

وأصدرت وزارتا الصحة والداخلية توضيحاً مشتركاً ورد لشفق نيوز، "نود أن نوضح ان عدد الشهداء الذين سقطوا مساء السادس من كانون الأول الجاري جراء حادثة منطقة السنك ببغداد هو تسعة شهداء من المدنيين المتواجدين في المنطقة المذكورة مع سقوط شهيد واحد من القوات الأمنية ومصور هيئة الحشد الشعبي".

واضاف البيان ان "مجموع ما وقع من الشهداء في الحادثة المذكورة هو ١١ شهيداً فقط، وان ما ذكر من ارقام مغايرة بشأن الحادثة المذكورة سواء في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات البعض هو غير دقيق مطلقاً، أملين من الجميع ان يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة بوزارة الصحة".

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