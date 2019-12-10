50 شركة ايرانية من اصل 100 تمثل 9 دول تشترك بمعرض في السليمانية

2019/12/10 | 19:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتح المعرض الدولي الاول للزراعة والصناعات الغذائية في محافظة السليمانية في اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء بمشاركة الشركات الإيرانية .

وبدأ المعرض الدولي الأول للزراعة والصناعات الغذائية في السليمانية اعماله صباح اليوم الثلاثاء بحفل حضره محافظ السليمانية والقنصل الايراني مهدي شوشتري و مدير عام الزراعة في السليمانية ورؤساء غرف التجارة واتحاد المصدرين والمستوردين في اقليم كوردستان وجمعا من الناشطين الاقتصاديين في منطقة كردستان العراق.

ويقام المعرض في المركز الدولي للمعارض في السليمانية بمشاركة حوالي 100 شركة من 9 دول وعلى مدى خمسة ايام .

وعرضت أكثر من خمسين شركة إيرانية ناشطة في مختلف المجالات الزراعية وتربية الاغنام والدواجن والصناعات الغذائية منتجاتها وقدراتها في هذا المعرض.

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