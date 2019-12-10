2019/12/10 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير -18- – حمدي العطار هوية النظام السياسي بحاجة إلى تغيير جذري بغداد ليست العلاقة بين الثورات الديمقراطية ليست حتمية، والتاريخ يثبت بأكثر من مثال ان الديمقراطية يمكن ان تتوفر من دون ثورة وان الثورات احيانا تنحرف لتصنع نوعا جديدا من الدكتاتوريات، ولا تقتصر الثورات فقط على ما تقوم به […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير -18- – حمدي العطار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير -18- – حمدي العطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).