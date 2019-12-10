2019/12/10 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مندلي : زوال خطر السيول الإيرانية ونحتاج لسد كبير ديالى ــ سلام الشمري أكدت ناحية مندلي في محافظة ديالى، زوال خطر السيول الايرانية بعد 48 ساعة من موجة الامطار.وقال عضو مجلس ناحية مندلي حيدر المندلاوي لـ (الزمان) امس امس ان (حالة الاستنفار ازالت خطر السيول المتدفقة من الحدود العراقية- الايرانية صوب ناحيتي مندلي وقزانيه، […]

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