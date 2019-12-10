2019/12/10 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمسة وجوه من العراق وتشيلي وهونغ كونغ وكولومبيا ولبنان صفاء السراي رمز للإحتجاجات حول العالم بغداد – الزمان شهد عام 2019 العديد من الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية حول العالم.وخرج الآلاف من الجماهير الغاضبة إلى الشوارع، في هونغ كونغ وتشيلي وإيران ولبنان والعراق وكتالونيا وبوليفيا والإكوادور وكولومبيا.واختلفت المطالب والوسائل والأهداف، وتشابهت الدوافع ما بين غياب العدالة […]

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