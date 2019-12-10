2019/12/10 | 19:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب وجود عجز مالي مايقارب 48 ترليون عراقي في موازنة العام المقبل ، مبينة ان العجز المالي سيعرقل تمرير قانون الموازنة بالفترة المحددة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تبحث دعم موازنة العام المقبل بموارد جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تبحث دعم موازنة العام المقبل بموارد جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).