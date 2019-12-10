“ظاهرة غريبة” تجتاح اقليم كردستان والسلطات الامنية تتعهد بمكافحتها

2019/12/10 | 19:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد ،اليوم الثلاثاء، باتساع ظاهرة ممارسة القمار في الاقليم، واصفا في الوقت ذاته هذه الظاهر بأنها “غريبة” على المجتمع كردستان.وقال احمد في تصريح ادلى به للصحفيين، ان “هذه الظاهرة ازدادت مؤخرا في اقليم كردستان”، مردفا بالقول ان “هذه ظاهرة “نشاز” ويتعين تنظيمها وتحديد موضوعة ما […]

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