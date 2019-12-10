بالصورة.. الاطاحة باحد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية بايسر الموصل

2019/12/10 | 19:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، عن الاطاحة باحد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية بايسر الموصل.

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