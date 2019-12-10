موازنة العام المقبل لأميركا تشير الى حظر بيع طائرات إف 35 الى تركيا

2019/12/10 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت مسودة الموازنة الأميركية المعلن عنها، قيام واشنطن بحظر صفقة بيع طائرات إف خمسة وثلاثين الى تركيا.

وكشفت الأرقام المعلنة ضمن تفاصيل مسودة الموازنة الأميركية، والمتعلقة بموازنة وزارة الدفاع، ان لجنة التسليح في مجلسي الشيوخ والنواب، منعت اكمال الصفقة مع تركيا، بسبب إصرار الأخيرة على المضي بصفقة شراء منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس اربعمئة، والتي أعلنت أنقرة انها ستنهي تسلم الوجبة الأخيرة منها، في نيسان من العام المقبل.

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